Каждый школьник должен знать, что делать в случае пожара. На конкурсе «Таланты и поклонники», который прошел в Ногинском Дворце детского и юношеского творчества, ребята демонстрировали не только свои творческие таланты, но и знания правил пожарной безопасности.

В Ногинском Дворце детского и юношеского творчества проходит зональный этап творческого конкурса «Таланты и поклонники», посвященный основам пожарной безопасности. Каждый школьник должен знать, что игры с огнем — это не шутки.

Настя Морозова приехала из города Шатура с ансамблем «Музыкальное созвездие». Хотя для ее коллектива это первый конкурс, девочки совсем не волнуются, ведь они приехали порадовать зрителей своим выступлением.

«Мы приехали сюда очень веселые! По пути сюда мы шутили, распевались. И считаем, что даже если мы ничего не выиграем, то все равно уедем веселыми, потому что петь мы очень сильно любим!» — сказала Настя Морозова, участница вокального коллектива «Музыкальное Созвездие», город Шатура

А для Матвея Панасика и его вокального ансамбля «Прометей» из города Королев это уже не первый творческий конкурс. Несмотря на это, ребята переживают, потому что в конкурсе принимают участие сильные вокальные коллективы из 11-ти образовательных округов.

«Ну, есть доля волнения. Так всегда бывает. Но когда выступаешь, оно как бы потихоньку убывает с эмоциями, которые ты испытываешь на сцене», — сказал Матвей Панасик, участник вокального коллектива «Прометей», город Королев.

Члены жюри, спасатели и пожарные, работники культуры, считают этот конкурс хорошим поводом для того, чтобы еще раз напомнить школьникам о правилах безопасности.

Источник фото: телеканал «360»

«Подобные мероприятия очень позитивно влияют на пропаганду правил пожарной безопасности среди деток, потому что они проводятся в творческой, такой игровой манере, и лучше ими воспринимаются», — сказал Артем Самойлов, начальник Ногинского пожарно-спасательного гарнизона.

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Тем временем, Настя Морозова и ее коллектив «Музыкальное созвездие» выступили.

«Сначала мы не волновались, но, когда уже вышли на сцену, появилось какое-то волнение, ноги тряслись, но мы постарались собраться. Мы слышали, что в некоторых моментах мы немножко не синхронно спели. Где-то было тихо. Поэтому, если оценивать по пятибалльной шкале, три из пяти», — сказала Настя Морозова, участница вокального коллектива «Музыкальное Созвездие», город Шатура.

В областном этапе конкурса «Таланты и поклонники» принимают участие, действительно, очень талантливые и увлеченные ребята. Здесь и начинающие актеры, и певцы, и танцоры, приехавшие почти со всей Московской области. Быть победителем областного этапа очень почетно, ведь дальше участников ждет всероссийский этап конкурса. Хоть и не всем нашим героям улыбнулась удача стать призерами, получить в подарок музыкальные колонки и наушники, лучшей наградой в этот день для них стали новые друзья.