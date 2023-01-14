Подмосковье 14 января 2023, 20:48 Школьники попросили у главы Клина спортивную площадку в поселке 31 Октября

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Учащиеся школы № 8 имени Талалихина встретились с главой Клина Аленой Сокольской. Ребята задали наболевшие вопросы, в том числе попросили администрацию оборудовать спортплощадку в поселке 31 Октября.

Ребята объяснили, что многие жители населенного пункта ведут активный образ жизни, однако им просто негде заниматься спортом, а ездить в город далеко.

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Также ученики поинтересовались, когда в их школе сделают качественную обшивку окон, чтобы не сидеть в некоторых кабинетах в верхней одежде. Их интересовала судьба берега реки Сестра, который собирались благоустроить, и вопросы безопасности в общеобразовательных учреждениях.

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Учащиеся попросили главу проконтролировать выход рейсовых автобусов зимой. Глава округа ответила на вопросы школьников и дала указания муниципальным службам.

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