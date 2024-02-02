02 февраля 2024, 14:25
Школьники помогли инвалиду в Лобне с генеральной уборкой по дому
Ученики школы № 8 имени героя СССР Гавриила Будника и Луговской школы в Лобне приобщились к волонтерству. Ребята навестили Сергея Белкина и помогли пожилому мужчине с уборкой квартиры.
Сергей Васильевич — инвалид-колясочник, поэтому ему трудно выполнять работу по дому. Школьники устроили в его квартире генеральную уборку и общими усилиями навели там порядок.
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По словам педагогов ребят, такие «трудовые десанты» формируют у подрастающего поколения чувство ответственности, благодарности и эмпатии.
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