Подмосковье 02 февраля 2024, 14:25 Школьники помогли инвалиду в Лобне с генеральной уборкой по дому Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Ученики школы № 8 имени героя СССР Гавриила Будника и Луговской школы в Лобне приобщились к волонтерству. Ребята навестили Сергея Белкина и помогли пожилому мужчине с уборкой квартиры.

Сергей Васильевич — инвалид-колясочник, поэтому ему трудно выполнять работу по дому. Школьники устроили в его квартире генеральную уборку и общими усилиями навели там порядок.

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По словам педагогов ребят, такие «трудовые десанты» формируют у подрастающего поколения чувство ответственности, благодарности и эмпатии.

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