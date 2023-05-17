Подмосковье 17 мая 2023, 15:09 Школьники показали спектакль «Мой бедный Марат» в Химках

Читать 360tv в

Спектакль «Мой бедный Марат» показали в лицее № 7 в Химках. Старшеклассники одолели объемный сценарий и быстро вжились в роли, несмотря на предстоящие экзамены.

Спектакль о судьбах трех подростков в годы блокады Ленинграда показывают в крупнейших театрах России. Ученики гимназии № 7 тоже не смогли пройти мимо истории Марата, Леонидика и Лики.

Реклама

«Ребята с таким энтузиазмом участвовали и репетировали с утра до ночи. <…> Именно через такую эмоциональную вещь как спектакль возможен воспитательный процесс», — отметила руководитель театральной студии лицея № 7 Екатерина Плискунова.

Школьники своими руками превратили столовую в театральную сцену, установили декорации и сшили занавес.

«Тишина необыкновенная! С таким восприятием слушают дети этот интересно поставленный спектакль. Я думаю, выйдя из этого зала, определенные чувства останутся <…> — и патриотизм, и любовь к Родине», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Теперь в планах у гимназистов — показать пьесу на выезде и представить ее на театральных конкурсах.

Напомним, вскоре в регионе стартует проект «Лето в Подмосковье». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что организаторы уже готовят сотни мероприятий в округах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».