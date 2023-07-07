Подмосковье 07 июля 2023, 15:58 Школьники Подольска победили в подмосковном конкурсе на лучший видеоролик о книгах Unsplash

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Академия социального управления подвела итоги подмосковного конкурса на лучшие видеоработы о книгах среди школьников, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. В номинации «Постеры» победу одержали ребята из Подольска.

В этом году состязание посвятили буктрейлерам по книгам современных авторов. Целью конкурса является повышение интереса школьников к чтению художественной литературы как источника духовно-нравственных ценностей.

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В ведомстве отметили, что ученик подольской гимназии № 7 Владимир Корнеев занял первое место в возрастной категории между пятыми и седьмыми классами. Представительница школы № 35 Ионела Прангаке одержала победу среди восьмых и девятых классов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с высокими результатами ЕГЭ. Он также спросил у ребят, какие вопросы их беспокоят и каких целей они хотят добиться в жизни.

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