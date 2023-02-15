Подмосковье 15 февраля 2023, 10:26 Школьники Подольска написали письма бойцам СВО ко Дню защитника Отечества

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Школьники городского округа Подольск присоединились ко всероссийской акции «Письмо для защитников Отечества». Ребята написали послания бойцам СВО к 23 Февраля.

Участие в акции приняли и младшие, и старшие классы. Для всех ребят было важно не остаться в стороне.

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«Я думаю, что написание писем накануне Дня защитника Отечества со словами поддержки от ребят мы еще продолжим. Это то самое малое, что мы можем сделать для военнослужащих. Хотя бы какую-то частичку души, своего сердца им передать, чтобы немножечко на передовой им было полегче», — отметила директор школы № 29 имени Забродина Елена Акимова.

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Учительница русского языка и литературы из школы № 6 Олеся Честных рассказала ребятам, что при написании писем важна искренность.

«Конечно, мы обращаем внимание на образцовые письма — <…> это письма, написанные нашими поэтами во время Великой Отечественной войны. Иногда у ребят получаются пусть небольшие, но стихотворные произведения. <…> Главное — это душевный посыл, который мы пытаемся передать», — сказала Олеся Честных.

Ребята отмечают: когда они садятся за парту, нужные слова сами собой появляются на бумаге.

«Хочу от чистого сердца их поблагодарить за то, что они встают на защиту нашей Родины, за то, что рискуют жизнями ради Отечества. Каждый из них очень важен», — поделилась ученица седьмого класса школы № 6 Ксения Невзорова.

Все собранные письма будут переданы в распределительный центр и к 23 февраля окажутся в руках бойцов СВО.

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