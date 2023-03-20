Подмосковье 20 марта 2023, 10:19 Школьники Подмосковья стали самыми активными участниками курса по IT-профессиям в России https://ru.freepik.com

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Организаторы подвели итоги онлайн-курса по IT-профессиям выпускника Фонда «Сколково». Самыми активными участниками оказались школьники из Подмосковья, рассказали в Мингосуправления региона.

Как отметила глава министерства Надежда Куртяник, информатика и ИКТ входят в число самых популярных предметов по выбору на ЕГЭ у подмосковных выпускников.

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«Возможность ближе познакомиться с работой IT-специалистов помогает ребятам раньше определиться с выбором будущей профессии и получить базовые знания еще в школе», — сказала она.

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На курс зарегистрировались свыше 26 тысяч человек из 71 региона. Из них 27% — жители Подмосковья. Еще 16% — школьники Иркутской области, по 5% — из Республики Башкортостан и Свердловской области и по 4% — из Воронежской и Саратовской областей.

Беслпатный курс состоял из видеороликов, в которых специалисты отрасли отвечали на вопросы о своей работе и давали советы по выбору профессии. Участники также написали эссе о том, какое направление IT им понравилось больше.

Самым юным посетителем курсов стал ученик четвертого класса из лицея № 2 в Павловском Посаде. Он получил специальный приз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября. Среди них уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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