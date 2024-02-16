Подмосковье 16 февраля 2024, 13:19 Школьники Подмосковья стали чемпионами мира по ментальной арифметике Министерство образования МО

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Ученики образовательного учреждения «Перспектива» в Химках приняли участие в соревнованиях по быстрому счету в уме. По итогу Александр и Алексей Цветковы стали чемпионами мира по ментальной арифметике. Всего в чемпионате участвовали 450 детей из 15 стран.

Соревнования по быстрому счету в уме прошли в Мумбаи. Сборная России принимала участие в чемпионате при поддержке Всемирной ассоциации ментальной арифметики профессионалов. В команде было 15 участников в возрасте от шести до 15 лет.

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