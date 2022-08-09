Школьники Подмосковья собрали «Доброе дело» для учеников Донбасса

В Донецк из Московской области доставили продуктовые наборы. Подмосковные школьники собрали их для учеников Донбасса в рамках акции «Доброе дело».

Гуманитарный груз привезли в одну из донецких школ. Район Текстильщик, в котором она находится, сейчас активно обстреливают ВСУ. Позже, когда будет безопасно, люди смогут забрать продуктовые наборы из здания школы.

Со стороны Украины снаряды часто летят и на территорию рядом с шахтой № 29. Местным жителям приходится периодически разбирать завалы после обстрелов.

Последние прилеты были на прошлой неделе — 4 и 5 августа. По району били 152- и 155-миллиметровым калибром.

У одного из горожан разворотило огород, осколками разорвало яблоню, пробило уличный туалет. Сам дом не пострадал. Другой мужчина получил серьезное ранение, но остался жив.

Акция «Доброе дело», инициированная школьниками Подмосковья, стартовала 12 апреля. Идею поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В рамках акции ребята приносили в учебные заведения продукты, одежду, бытовую химию, книги, средства гигиены.