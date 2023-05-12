Подмосковье 12 мая 2023, 18:20 Школьники Подмосковья смогут зарегистрироваться в программе центра «Сириус» по информатике до 12 июня ОЦ "Взлёт"

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Подмосковные школьники смогут принять участие в новой программе образовательного центра «Сириус» по информатике. Регистрация доступна по ссылке. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Школьники Московской области 7–9 классов смогут зарегистрироваться на новую программу „Сириуса“ по информатике. Прием заявок открыт до 12 июня», — говорится в сообщении.

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Участники программы изучат 11 учебных модулей, которые состоят из видеолекций и конспектов. Кроме того, ребятам предстоит выполнить обязательные упражнения и факультативные задания. Лучших учащихся дистанционного курса пригласят на очный отборочный тур.

Курс разработан для ребят, которые заинтересованы в углубленном изучении программирования и алгоритмов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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