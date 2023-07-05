Подмосковье 05 июля 2023, 11:20 Школьники Подмосковья смогут зарегистрироваться на всероссийскую научную конференцию до 10 сентября

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Учащихся 8-11-х классов Московской области пригласили на Всероссийскую научно-практическую конференцию имени Жореса Алферова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

«Конференция проводится по следующим направлениям: точные науки, IT, филология, литературоведение, история, социальные и общественные науки и другие», — отметили в пресс-службе.

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Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке до 10 сентября. Очный формат мероприятия пройдет с 4 по 6 ноября в Санкт-Петербурге. Допускается и дистанционное участие: при наличии технической возможности проводится защита работы онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников Подмосковья за успехи на конкурсах. В этом году 375 чеовек из региона стали призерами и победителями всероссийской олимпиады школьников, а по астрономии они показали лучший в России результат.

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