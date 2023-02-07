Подмосковье 07 февраля 2023, 14:53 Школьники Подмосковья смогут выиграть целевое направление в вузы и колледжи на конкурсе «Мособлгаза»

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«Мособлгаз» проведет ежегодный конкурс «Умный дом» для учащихся средних и старших классов Подмосковья. За победу в нем участники получат целевое направление в профильный вуз или колледж.

Школьникам предложат разработать 3D-модель дома с автоматизированными элементами инженерных систем в специальной программе и оформить работу в виде презентации. У каждого участника будет наставник — сотрудник проекта «Газакадемия».

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После прохождение отборочного тура школьники создадут прототип графической модели дома. Финал мероприятия пройдет очно. Подать заявку на участие можно онлайн до 28 февраля.

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