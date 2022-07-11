Школьники Подмосковья смогут пройти курсы по программированию бесплатно

Учащиеся 8-11 классов смогут изучить современные языки программирования бесплатно. Программа состоит из четырех модулей по 36 часов. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Изучат основы программирования школьники будут два года. Программа станет дополнением к школьной и послужит базой для успешного поступления в вуз. Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что подготовка кадров для IT — стратегическая инициатива правительства России.

В сегодняшних реалиях нам необходимо поддерживать отрасль в целом, начиная от обучения новых сотрудников, заканчивая введением новых льгот для уже работающих специалистов. Линара Самединова

Самединова подчеркнула, что курсы помогут ученикам попробовать себя в специальности и понять, что такое программирование, нужно ли развиваться в этом направлении в дальнейшем. Тестирование, по итогам которого отберут участников программы, можно пройти на портале Госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в новом учебном году в школы Подмосковья пойдет рекордное количество учеников — более миллиона.