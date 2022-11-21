Подмосковье 21 ноября 2022, 13:46 Школьники Подмосковья смогут пройти бесплатные уроки о цифровых видеотехнологиях Unsplash

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Второй «Урок цифры», посвященный видеотехнологиям, пройдет в Подмосковье с 21 ноября по 11 декабря. Школьники узнают о визуальных эффектах в Сети и принципах видеосвязи.

«Подмосковье поддерживает федеральную инициативу и активно участвует в проведении „Урока цифры“. На занятии ребята узнают, как создаются видеотехнологии и кто над этим работает», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Как устроены видеозвонки, по какому принципу формируется подборка видео в рекомендациях, кто создает визуальные эффекты и виртуальные фоны — обо всем этом расскажут на цифровом уроке. Он уже доступен на официальном сайте проекта. Материал адаптирован для младших, средних и старших классов. Проверить полученные знания помогут онлайн-тренажеры на странице урока. После прохождения занятия каждый участник получит сертификат.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является одним из лидеров России по цифровизации.

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