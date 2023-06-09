Подмосковье 09 июня 2023, 13:43 Школьники Подмосковья смогут поучаствовать в образовательном онлайн-квесте до 18 июня

Читать 360tv в

Учащимся со второго по пятый классы предложили поучаствовать в в образовательном онлайн-квесте от платформы «Яндекс. Учебник». Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Квест направлен на обучение безопасного поведения в интернете. В игровой форме школьники узнают, как защитить свои данные и как правильно взаимодействовать в сети с другими пользователями.

Реклама

Квест «Основы безопасности в интернете» доступен по ссылке. Помимо практических заданий, в нем есть информация о том, что такое фишинговые ссылки, как избежать взлома аккаунта и что делать, если ребенку написал незнакомец. На прохождение заданий потребуется около 20 минут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей. Средний уровень доплат составит от пяти до 53 тысяч рублей. По словам главы региона, это важная мотивация.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».