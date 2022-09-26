Школьники Подмосковья смогут посетить бесплатный урок об искусственном интеллекте до 16 октября | 360°

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Школьники Подмосковья смогут посетить бесплатный урок об искусственном интеллекте до 16 октября

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Учащиеся подмосковных школ посетят очередной «Урок цифры». Его посвятят искусственному интеллекту в стартапах, рассказала глава Мингосуправления Надежда Куртяник.

Глава министерства напомнила, что нейросеть — это популярное направление в регионе, которое уже помогает региону определять проблему по фото, записывать жителей к врачу и консультировать предпринимателей.

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«Думаю, ребятам будет интересно узнать больше о возможностях современных технологий», — отметила она.

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На уроке дети узнают о том, что такое технологические стартапы, и изучат этапы их создания. Им покажут видеолекцию с понятной и доступной информацией. А для закрепления знаний ученики воспользуются игровым тренажером.

Пройти урок можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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