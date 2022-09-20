Школьники Подмосковья смогут бесплатно обучиться программированию благодаря проекту «Код будущего» | 360°

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Школьники Подмосковья смогут бесплатно обучиться программированию благодаря проекту «Код будущего»

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Ученики 8–11-х классов из Подмосковья смогут поучаствовать в двухлетних курсах по изучению современных языков программирования проекта «Код будущего». Заявки будут принимать на «Госуслугах», рассказали в Мингосуправления региона.

Вице-губернатор области Ирина Каклюгина рассказала, что IT-специальности оказались самыми популярными среди подмосковных абитуриентов в этом году.

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«Теперь у ребят появилась возможность еще в школе бесплатно получить актуальные навыки в области программирования, а в дальнейшем применить их на практике», — отметила она.

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Программа будет состоять из четырех модулей по 36 часов. По их итогам ученики будут получать сертификаты. Обучение будет организовано онлайн и очно.

Чтобы стать участников, нужно оставить заявку на «Госуслугах» и пройти вступительное испытание. После этого родители или законные представители заключат договор с образовательной организацией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил школы в Солнечногорске и Бронницах.

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