Подмосковье 13 февраля 2023, 12:37 Школьники Подмосковья протестируют профессию бизнес-аналитика на «Уроке цифры»

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Новый «Урок цифры» по анализу данных в бизнесе и программной разработке пройдет для школьников Подмосковья с 13 февраля по 12 марта. Это уже второе занятие в 2023 году — первое было посвящено IT в метеорологии.

Министр государственного управления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник отметила, что в предыдущем занятии участие приняли более 114 тысяч школьников региона.

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Стандартно урок состоит из обучающего видеоролика и интерактивного тренажера с разным уровнем сложности материалов в зависимости от возраста обучающихся: с первого по четвертый, с пятого по восьмой или с девятого по 11-й класс. В этот раз в учебном фильме на примерах малого бизнеса и разработки компьютерных программ школьники познакомятся с анализом и сбором данных, а также с профессиональными инструментами аналитиков. Ребята научатся прогнозировать, улучшать и находить решения сложных бизнес-задач. После теоретической части школьники смогут закрепить знания, пройдя игровой тренажер.

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Изучить урок можно по ссылке.

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