Школьники Подмосковья примут участие во всероссийском конкурсе по лесоводству и экологии | 360°

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Школьники Подмосковья примут участие во всероссийском конкурсе по лесоводству и экологии

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Стали известны школьники из Московской области, которые будут представлять регион на всероссийском конкурсе «Подрост». Недавно в Подмосковье прошел слет школьных лесничеств и региональный этап этого конкурса, они закончились 30 сентября. Мероприятия проходили в Оздоровительном комплексе «Лужки» в Серпухове.

«Четверо ребят — победители регионального этапа „Подроста“ — со своими исследовательскими работами будут представлять Московскую область уже во всероссийском конкурсе. Они стали лучшими в номинациях „Экология лесных растений“, „Экология лесных животных“, „Лесоведение и лесоводство“ и „Проектная природоохранная деятельность“. Поздравляем и желаем дальнейших побед!», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Лучшими в региональном конкурсе «Подрост» стали такие школьники, как Елизавета Фомичева, Арсений Жильцов, Алексей Трофимов, Ксения Тихомирова. Одновременно с региональным этапом конкурса прошел и слет школьных лесничеств Подмосковья. Он собрал сразу 72 участника, которые показали свои знания и навыки в конкурсах самой разной направленности. В итоге детям удалось показать очень слаженную работу и высокий уровень подготовки.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как можно узнать подробности обо всех интересных событиях региона онлайн.

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