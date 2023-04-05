Подмосковье 05 апреля 2023, 09:21 Школьники Подмосковья познакомятся с IT-профессиями на новом «Уроке цифры» Unsplash

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Новый «Урок цифры» стартует в Подмосковье 5 апреля. На этот раз темой онлайн-занятия станут квантовые технологии и IT-профессии — об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«На новом занятии школьники познакомятся с разнообразным миром IT-профессий. Например, ребятам расскажут о специальностях в области квантовых технологий, которые востребованы сейчас и появятся в будущем», — отметила министр государственного управления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Урок будет состоять из двух блоков: это просмотр обучающего фильма и занятие на онлайн-тренажерах. Школьники смогут самостоятельно поработать с квантовыми симуляторами, после чего получат сертификат.

Пройти урок можно до 30 апреля на официальном сайте проекта.

Внедрять умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, сегодня очень важное место занимают искусственный интеллект, робототехника, IT.

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