Подмосковье 12 декабря 2023, 12:29 Школьники Подмосковья посетят свыше 30 экскурсий до конца года Министерство образования МО

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Свыше 30 культурно-познавательных экскурсий проведут для учащихся школ с пятого по восьмой класс в Подмосковье до конца года. достопримечательности области посетят более 400 человек.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, экскурсионные программы подготовили специально для школьников. Маршруты включат в себя Перемиловскую высоту, Дмитровский Кремль, Дом-музей Марины Цветаево, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник и многое другое. Программы также включат в себя мастер-классы, где подростки смогут проявить себя в разных видах деятельности.

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«Уже более 200 ребят успели провести время на экскурсиях по разным округам области. Эти визиты не только помогут им расширить свой кругозор, но и вселить желание путешествовать по Подмосковью. Пусть эти экскурсии станут незабываемым опытом для всех участников», — сказали в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об особой заботе о многодетных. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы.

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