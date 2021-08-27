Более миллиона школьников Подмосковья получили президентскую выплату

Президентскую выплату получили уже более миллиона подмосковных семей с детьми школьного возраста. Это 10 тысяч рублей на подготовку к учебному году.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что такую выплату получают несколько категорий детей.

Это ребята от шести до 18 лет и инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным программам.

Если денежные средства еще не поступили, не стоит переживать. Они обязательно поступят на счет родителя, который указан в заявлении Ирина Каклюгина.

Подать заявление на выплату можно до 1 ноября через портал госуслуг или в Пенсионном фонде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире «360» о новых школах и готовности к 1 сентября.