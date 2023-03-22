Подмосковье 22 марта 2023, 15:20 Школьники Подмосковья получили победу и три призовых места на всероссийской олимпиаде по французскому языку

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Школьники из Московской области стали победителями и призерами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по французскому языку. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«На олимпиаде по французскому языку наши ребята показали отличные результаты: один победитель и трое призеров», — сообщила Каклюгина.

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Победительницей стала ученица гимназии имени Примакова, а призерами — школьники из Дубны, Орехово-Зуева и Люберец.

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От Московской области в образовательном соревновании участвовали 11 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 тысяч учеников впервые придут в школы Подмосковья 1 сентября. Еще 20 тысяч ребят начнут посещать детские сады.

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