Подмосковье 12 февраля 2024, 10:48 Школьники Подмосковья получили гранты на реализацию собственных проектов Министерство образования МО

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Подмосковные школьники получили гранты на реализацию собственных проектов в рамках всероссийской конференции «Старт в инновацию». Всего участники представили свыше тысячи оригинальных проектов в разных направлениях.

Грантовый конкурс провели при поддержке технопарка Физтех-лицея имени Капицы, Фонда развития физтех-школ, правительства Московской области и попечительского совета Физтех-лицея.

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Денежную поддержку в размере 20 тысяч рублей получили 29 исследовательских проектов, 16 инженерных проектов и пять проектов по технологическому предпринимательству.

Сильнейшие участники пройдут в финал, напишут олимпиаду и защитят свои проекты. Помимо этого, участники смогут получить дополнительные бонусы при поступлении в Физтех-лицей имени Капицы или технические вузы.

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