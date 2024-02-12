12 февраля 2024, 10:48
Школьники Подмосковья получили гранты на реализацию собственных проектов
Подмосковные школьники получили гранты на реализацию собственных проектов в рамках всероссийской конференции «Старт в инновацию». Всего участники представили свыше тысячи оригинальных проектов в разных направлениях.
Грантовый конкурс провели при поддержке технопарка Физтех-лицея имени Капицы, Фонда развития физтех-школ, правительства Московской области и попечительского совета Физтех-лицея.
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Денежную поддержку в размере 20 тысяч рублей получили 29 исследовательских проектов, 16 инженерных проектов и пять проектов по технологическому предпринимательству.
Сильнейшие участники пройдут в финал, напишут олимпиаду и защитят свои проекты. Помимо этого, участники смогут получить дополнительные бонусы при поступлении в Физтех-лицей имени Капицы или технические вузы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.
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