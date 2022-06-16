Школьники Подмосковья покажут свои проекты на ПМЭФ-2022 в Петербурге

В Петербургском международном экономическом форуме участвуют не только взрослые, но и дети. Свои проекты представили в том числе школьники из Подмосковья. Они покажут свои работы экспертам и попытаются привлечь средства на свои разработки.

«Шесть подмосковных школьников принимают участие в юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме. На секции „ПМЭФ.Юниор“ ребята представят свои проекты перед экспертами и потенциальными инвесторами для привлечения ресурсов к своим разработкам», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В Санкт-Петербург приехали команды учеников из Одинцово, Дзержинского и Электростали. Одна из команд научилась производить тротуарную плитку из отсортированного пластика. Еще один школьник покажет собственную социальную сеть, созданную специально для психологической поддержки.

Как добавили в министерстве образования Подмосковья, проекты отбирались на протяжении всего года, отбор проходил в два этапа. В нем приняли участие десятки коллективов из разных школ Московской области.