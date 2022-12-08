Подмосковье 08 декабря 2022, 13:48 Ученики медицинского класса из Егорьевска посетили урок по оказанию первой помощи при НИКИ детства

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Учебный центр НИКИ детства пригласил на собственные занятия учеников медицинского класса гимназии Егорьевска. Мероприятие прошло в рамках проекта «Наш участковый врач». Школьников учили быстро и качественно оказывать первую помощь, если состояние пациента связано с сердечно-сосудистой системой.

«Приемы сердечно-легочной реанимации они отработали на специальном манекене. Комплекс действий по восстановлению и поддержанию сердечной деятельности может пригодиться им и в будущей работе, и в критические моменты жизни», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

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В рамках этого проекта все дети пришли на урок уже с изначальной подготовкой в теории, а теперь появилась возможность проверить это все еще и на практике, получить новые навыки. Проект «Наш участковый врач» направлен на то, чтобы профессионально поддержать врачей, развивать в медицинской сфере понятие наставничества и просто повысить уровень образования и знаний современной молодежи.

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