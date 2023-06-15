Подмосковье 15 июня 2023, 11:51 Школьники Подмосковья начнут посещать Третьяковскую галерею по социальным сертификатам Третьяковская галерея

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Школьники Подмосковья начнут посещать Третьяковскую галерею по программе социального заказа в сфере туризма. Первая группа из Красногорска отправится на экскурсию уже сегодня. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Посещать экскурсии ребята смогут по социальному сертификату. Ожидается, что к концу года общее число школьников, участвующих в проекте, достигнет 40 тысяч человек.

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«Министерство культуры и туризма Московской области с 2022 года реализует масштабный проект по развитию школьного образовательного туризма. Сейчас для поездок по программе „социального заказа в сфере туризма“ ребятам доступно более 100 объектов в Подмосковье», — сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева добавила, что в музее ребята смогут увидеть шедевры русских художников, знакомые им с детства по книгам и учебникам.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что узнать обо всех культурных событиях региона, подобрать отель и запланировать путешествие можно на главном туристическом портале Подмосковья.

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