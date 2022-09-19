Всероссийские проверочные работы начнутся в школах Подмосковья 19 сентября | 360°

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Всероссийские проверочные работы начнутся в школах Подмосковья 19 сентября

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Всероссийский проверочные работы пройдут в Подмосковье с 19 сентября по 24 октября. Их напишут учащиеся пятых — девятых классов, это около 400 тысяч детей, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«Помимо других предметов, для всех будет обязательна сдача русского языка и математики. Расписание проведения ВПР, а также решение по оцениванию работ каждая школа определяет сама», — отметила вице-губернатор.

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Участие в ВПР обязательно и не отличается по формату от обычных контрольных работ, напомнили в Министерстве образования.

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«ВПР позволяют выявить уровень освоения предметов и своевременно помочь обучающимся устранить пробелы в знаниях. Таким образом, результаты в первую очередь актуальны для самих обучающихся и их родителей», — добавил Ирина Каклюгина.

Образцы написания работ и другие материалы доступны на сайте ВПР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил школы в Солнечногорске и Бронницах.

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