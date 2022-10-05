Карьерную грамотность начнут преподавать в школах Подмосковья | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 00:01 Поделиться Telegram

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Viber Карьерную грамотность начнут преподавать в школах Подмосковья

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Карьерную грамотность начнут преподавать в школах Подмосковья. Программу запустят в 20 флагманских образовательных центрах для восьмых классов. Занятия начнутся 17 октября.

Школьники будут изучать рынок труда, научатся выбирать профессию, полагаясь на свои способности и интересы. Программу запустили по инициативе Минобразования Подмосковья по проекту «Карта талантов Подмосковья».

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Методика преподавания и IT-решения разработаны компанией «Профилум», специализирующейся на цифровых сервисах профориентации.

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Исследования экспертов НИУ ВШЭ показали, что школьники плохо ориентируются в рынке труда, поэтому Минпросвещения России разработало профориентациионный минимум для образовательных учреждений. Подмосковье сало первым регионом в стране, запустившим курс карьерной грамотности.

В пресс-службе компании «Профилум» сообщили, что для учеников проведут 34 интерактивных занятия. Подготовили настольные и деловые игры.

Ребята поработают в группах и парах, создадут свои проекты, поучаствуют в викторинах и интервью с представителями разных профессий. Всего они изучат 28 отраслей и свыше 400 специальностей.

Учителя будут использовать в работе конспекты и презентации, доступные на платформе «Профилум». Там же школьники смогут пройти профориентационный тест, который сформирует три подходящих ученику сферы.

Глава Минобразования Подмосковья Илья Бронштейн рассказал, что платформа станет хорошим инструментом для учителей. Она поможет систематизировать информацию и данные по ученикам.

«Разработанная методика позволяет собирать и сопоставлять большое количество данных, освобождая учителя от рутинной работы, и в итоге получить оптимальные варианты и сценарии развития ребенка. Таким образом педагог и технологии работают совместно во благо каждого ученика и его карьерного выбора», — отметил министр.

Директор по продукту «Профилум» Евгений Лурье сообщил, что курс учтет интересы детей и сформирует профессиональную траекторию с учетом способностей и увлечений ученика.

«Курс учитывает реальные интересы ребенка и формирует профессиональную траекторию, исходя из его способностей и талантов. Важно, что программа учитывает и особенности современного рынка труда, помогая выбрать профессию по душе, которая будет востребована», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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