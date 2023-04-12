Подмосковье 12 апреля 2023, 14:27 Школьники Подмосковья досрочно сдали ЕГЭ еще по пяти предметам Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Досрочный период сдачи ЕГЭ продолжается в Подмосковье. Сегодня школьники сдали экзамен по истории, химии, информатике и ИКТ, а также по иностранным языкам в разделе «Говорение».

Как рассказали в Минобразования, ЕГЭ прошел без нарушений в штатном режиме. Его сдавали в двух пунктах проведения. Резервные дни для тех, кто не смог прийти на экзамен, пройдут с 12 по 19 апреля.

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«14 апреля экзамены по иностранным языкам письменной части, литературе, физике, обществознанию и биологии пройдут в пунктах проведения Люберец и Одинцова. 17 апреля участники напишут русский язык, а 19 апреля — математику. Основная категория участников — выпускники прошлых лет», — добавили в министерстве.

Результаты будут известны не позднее 2 мая.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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