12 апреля 2023, 14:27
Школьники Подмосковья досрочно сдали ЕГЭ еще по пяти предметам
Досрочный период сдачи ЕГЭ продолжается в Подмосковье. Сегодня школьники сдали экзамен по истории, химии, информатике и ИКТ, а также по иностранным языкам в разделе «Говорение».
Как рассказали в Минобразования, ЕГЭ прошел без нарушений в штатном режиме. Его сдавали в двух пунктах проведения. Резервные дни для тех, кто не смог прийти на экзамен, пройдут с 12 по 19 апреля.
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«14 апреля экзамены по иностранным языкам письменной части, литературе, физике, обществознанию и биологии пройдут в пунктах проведения Люберец и Одинцова. 17 апреля участники напишут русский язык, а 19 апреля — математику. Основная категория участников — выпускники прошлых лет», — добавили в министерстве.
Результаты будут известны не позднее 2 мая.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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