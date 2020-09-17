Школьники Подмосковья бесплатно изучат космические технологии благодаря новому проекту

Бесплатную образовательную программу «Космические технологии» запустили для школьников Подмосковья. В ней примут участие ученики 8-10-х классов, прошедшие конкурсный отбор. Ребятам расскажут о секретах работы с космической техникой.

Эту программу запустили подмосковный образовательный центр «Взлет» и госкорпорация «Роскосмос». Обучение пройдет в физтех-лицее имени Капицы.

У школьников появятся наставники. Вместе с ними ребята будут заниматься научно-исследовательской и проектной работой. Им помогут опытные инженеры, эксперты космической отрасли. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Это интересный и важный опыт. Ребята уже познакомились со своими наставниками и распределились по проектным командам Ирина Каклюгина.

Она добавила, что ребята узнают о современных технологиях и получат опыт командной работы. Трудиться над проектами они будут до 25 сентября.

Все подробности о программе можно узнать на сайте образовательного центра «Взлет».