Масленица в разгаре. Школьники напекли блинов с губернатором Подмосковья

Масленичная неделя в разгаре, и праздничные гулянья в Подмосковье стали самыми масштабными с введения ковид-ограничений. Свою афишу подготовили не только в каждом округе, но и, например, во всех школах. Среди них Лесногородская в Одинцове. Вместе с ее учениками блины испек губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Современный корпус Лесногородской школы открыли в сентябре 2017 года. Сейчас здесь учатся 1,7 тысячи ребят — второй смены у них нет.

С угощениями на Масленицу к школьникам приехал губернатор Подмосковья. Основным местом встречи стал кулинарный класс. Вместе с учителем технологии и детьми Воробьев надел фартук и приготовился печь блины.

Когда я служил в армии, я активно участвовал в готовке. Там есть те, кто работает на кухне. Они готовят всему составу обеды и ужины. Поэтому все рядовые активно участвуют на кухне: чистят картошку, варят уху — помогают Андрей Воробьев.

Он поделился, что сам «не большой кулинар», хотя может сделать яичницу или жареную картошку. Воробьев поинтересовался, чем увлекаются дети, в какие кружки ходят и кем хотят стать.

Источник фото: телеканал «360»

«В разных возрастах случаются развилки, и каждому нужно будет принимать решения. Я учился сначала на металлурга, потому что родители — металлурги. Потом меня увлекло совсем другое, а это менеджмент, управление, маркетинг, политика, коммуникации», — рассказал губернатор.

Глава Подмосковья подчеркнул, что в жизни все меняется, однако в первую очередь меняется сам человек. По его словам, главное — прислушаться к себе и найти личный путь.

Мне кажется, главное и ключевое — это поиск. Важно искать то, что ты хочешь. Ведь кто ищет, тот найдет Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Он рассказал, что его дочки учатся в 5-м и 8-м классах. Кроме того, губернатор поделился с ребятами новостью о том, что в Одинцове открыли Центр военно-патриотического воспитания «Авангард».

«Вы знаете, что мы открыли патриотический лагерь «Авангард» интересный? В нем можно научиться очень многому полезному. Девчонкам — как оказывать медицинскую помощь, мальчишкам — различным военно-прикладным дисциплинам», — подчеркнул Воробьев.

Вместе с тем он сообщил школьникам, что в Московской области реализуют большие программы строительства.

«Подмосковье растет больше всех в стране. Нужно много строить дорог, школ и детских садов. Мы строим много школ, но у нас по-прежнему очень высокая потребность в них. Эту школу мы тоже долго строили. И здесь уже учится большое количество детей», — поделился глава региона.

Например, к концу 2021 года в Подмосковье досрочно заработают еще шесть строящихся общеобразовательных школ.