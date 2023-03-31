Подмосковье 31 марта 2023, 03:18 Школьники начали плести маскировочные сети для бойцов СВО в Серпухове Телеканал «360»

Читать 360tv в

Школьники Сепухова приходят в волонтерское движение, чтобы помогать плести маскировочные сети для участвующих в спецоперации бойцов. В интервью «360» юные добровольцы рассказали о своем вкладе в общее дело.

«Мой папа стал добровольцем 27 октября 2022 года. Изначально сюда стала ходить мама, потом бабушка, теперь по субботам и мы с братом приходим сюда», — сообщила школьница.

Реклама

Волонтеры собираются каждую неделю, чтобы плести маскировочные сети. Военные закрывают ими танки, шлемы и головные уборы.

«Для меня это важно потому, что хочу помочь военнослужащим. Им сейчас очень тяжело. Мне очень страшно за папу, я волнуюсь и верю, что он вернется домой», — добавила девочка.

Еще одной юной участнице волонтерского движения из Серпухова всего девять лет. Она помогает плести маскировочные нашлемники.

«Я решила заняться рукоделием, потому что хотела поддержать наших военных. Я считаю, что если можешь, то надо помогать», — рассказала девочка.

Школьница сама попробовала сделать нашлемник, в итоге, ей понравилось и сейчас она уже делает третий чехол на шлем. Родители высоко ценят и поддерживают стремление дочери оказывать волонтерскую помощь.