Подмосковье 28 декабря 2022, 20:16 Школьники Мытищ посетили фабрику елочных игрушек в Химках Фото: Дарья Писмаркина

Читать 360tv в

Юные жители Мытищ посетили фабрику елочных игрушек в Химках. Для школьников подготовили новогоднюю программу «Зимняя сказка».

Детям провели обзорные экскурсии, во время которых рассказали обо всех этапах производства украшений. На входе школьников встретил Дед Мороз, а затем, в кинозале, они посмотрели тематический фильм по созданию игрушек. В конце программы для гостей провели мастер-классы, где они смогли придумать собственный дизайн новогоднего украшения.

Реклама

«У нас уникальная технология производства — составная. Подобные стеклянные игрушки не производят больше нигде в мире. Каждый день проводится порядка 10 экскурсий, на которые приходит примерно 250 человек. К нам приезжали даже из США и Китая», — рассказал директор фабрики Сергей Григорьев.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что для детей участников СВО из Подмосковья организуют новогодний праздник, пока их отцы стоят на защите родины. Он отметил, что в Московской области постараются подготовить все на уровне, чтобы дети верили в сказку.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».