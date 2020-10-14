Школьники Московской области в 2020 году болеют реже, чем в прошлом

По его словам, особое внимание в подмосковных школах уделяют утренним фильтрам. При входе ученикам и педагогам измеряют температуру. Если самочувствие у них нестабильное, на занятия не пустят — лучше подлечиться дома.

Как подчеркнул Андрей Воробьев, «родители большие молодцы — ответственно подходят к этому вопросу». Всех, у кого заметны признаки ОРВИ, просят оставаться дома.

И у нас заболеваемость в школах сегодня 6%. А в прошлом году в это же время была где-то на уровне 8%. Что касается ковидных историй, то за все время мы порядка 230 выявили Андрей Воробьев.

Губернатор сделал акцент на том, что у правительства сейчас нет цели отправить детей на каникулы и временно не возвращать их обратно в классы.

«У нас таких предпосылок, слава Богу, нет», — отметил Воробьев.

Это значит, что в школах сейчас все происходит планово. Всего в Подмосковье 1,5 тысячи таких образовательных учреждений. И часть из них ушла на недельные каникулы, а кого-то они ждут с 26 октября. Отдых впереди еще примерно у 850 областных школ, рассказал Воробьев.

Мы стараемся очень внимательно и бережно подходить к учебному процессу, чтобы ребята могли получить и образование, и общение — в общем, жить полноценной жизнью Андрей Воробьев.

Сегодня, как подчеркнул губернатор, по заболеваемости в школах Подмосковья «особых тревог нет».

Ранее министр образования региона Ирина Каклюгина заявила, что переводить школы на дистанционную учебу не планируют.