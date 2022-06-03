Школьники Лосино-Петровского задали вопросы главе округа

В рамках проекта «Умные каникулы» глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав встретился со школьниками. Встреча прошла в амфитеатре городского парка.

Формат мероприятия — «100 вопросов мэру», где каждый желающий имел возможность задать тот вопрос, который его больше всего интересовал.

Вопросы ребят носили совершенно разный характер: от личной жизни и семьи, до рассуждений на тему экономики, политики и управления городом. Сергею Джеглаву удалось ответить на все вопросы ребят.

«Мне очень нравится. Самое главное, можно услышать очень свежие, нетривиальные вопросы. Для себя понять, посмотреть на себя со стороны», — отметил глава округа.