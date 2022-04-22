Школьники Ленинского округа будут проходить медобследования в школах

Теперь детям не надо ходить в поликлинику, медицинские обследования и осмотры врачи проводят прямо в школе, а данные заносят в систему ЕМИАС.

Медицинские обследования ученики школ Ленинского городского округа смогут проходить в школах. В них оборудовали медицинские блоки.

Главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница» Бутай Бутаев, рассказал о том, что основой проекта стал электронный документооборот. Он позволяет в образовательных учреждениях видеть электронные карты пациентов, вносить туда информацию об исследованиях и консультациях специалистов, которые также будут доступны и для родителей на сайте госуслуг.

Проект «Школьная медицина» уже активно распространяется по Подмосковью. В школах, участвующих в проекте, можно посетить стоматолога, эндокринолога, офтальмолога и других профильных специалистов.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева участвовала в конференции, посвященной проекту, и отметила, что опыт Лопатинской школы будет полезен руководителям образовательных учреждений.

«Они привезут к себе лучшие практики и будут тиражировать опыт, который мы сегодня видим на примере Лопатинской школы», — сказала Лазарева.

Проект уже охватывает 45 тысяч мальчишек и девчонок. О том, как это работает на стыке медицины и образования, рассказал глава муниципалитета Алексей Спасский.

«Когда этот проект задумывался, мы исходили из того, что нужно тысячи и тысячи девчонок и мальчишек привести в амбулаторию поликлиники либо несколько медработников должны приехать вот сюда. И сейчас у нас охвачены все без исключения образовательные учреждения», — поделился глава Ленинского округа.

Внедрение системы школьной медицины Московская область начала одной из первых. К концу года проект расширится на весь регион.