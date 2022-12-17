Подмосковье 17 декабря 2022, 16:28 Школьники Королева получили первые паспорта в День Конституции

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Одиннадцать юных жителей Королева в торжественной обстановке получили первые паспорта. Мероприятие было приурочено ко Дню Конституции.

Двенадцатого декабря в отделе «Новейшая история города» музейного объединения Королева прошло торжественное мероприятие — вручение школьникам паспортов. Кроме документа ребята получили обложку для паспорта, Конституцию и именную открытку от губернатора Московской области.

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«Я вам искренне желаю быть героями своего времени. Обязательно любить и уважать тех, кто вам дал жизнь, — это ваши родители. Тех, кто вам дает сегодня знания», — пожелала ребятам первый заместитель главы администрации Королева Светлана Викулова.

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На церемонии вручения присутствовали не только ребята, но и их родители. С момента получения паспорта школьники получают новый ряд прав и обязанностей, а также становятся менее зависимыми от взрослых. Так, например, ребята могут официально устроиться на работу и самостоятельно распоряжаться деньгами.

Возможность получить первый паспорт есть у каждого. Для этого при подаче документов нужно сообщить сотрудникам МФЦ о своем желании. Сделать это можно в течение месяца после достижения 14 лет.

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