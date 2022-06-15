Школьники Коломны, Лобни, Каширы и Ступина пройдут сборы в парке «Патриот»

Более 2600 школьников посетят Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», расположенный на территории парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ в Одинцовском округе.

В июне автобусы «Мострансавто» перевезут более 2600 школьников и сопровождающих лиц для участия в пятидневных сборах Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Курсанты изучат пять военно-учетных специальностей под руководством 110 инструкторов, педагогов и вожатых.

Ближайшие перевозки «Мострансавто» начнет 19 июня, а последний обратный рейс состоится 1 июля.

В транспортной работе задействуют 56 автобусов большого класса из различных филиалов компании. Учащихся доставят из подмосковных городов, в том числе Коломны, Лобни, Каширы и Ступина.

Транспортные средства «Мострансавто» регулярно участвуют в детских перевозках по государственным, муниципальным и частным заказам. В автобусах, оборудованных сиденьями с ремнями безопасности, тахографами и спутниковыми навигационными системами, на время работы в соответствии с государственными стандартами детских перевозок устанавливают желтые проблесковые маячки.