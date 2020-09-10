Подмосковные школьники изучат искусственный интеллект на «уроках цифры»
В сентябре «уроки цифры» посетят около 500 тысяч школьников. Они учатся более чем в тысяче учреждений. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
В этом месяце урок посвятят искусственному интеллекту. Ребята изучат алгоритмы, взяв за основу беспилотный автомобиль.
Это уникальная возможность. Уверена, что цикл тематических уроков будет полезен ребятамИрина Каклюгина.
По ее словам, он позволит «лучше ориентироваться в цифровом пространстве».
Сам проект — это цикл занятий по информатике с практической частью. Она помогает отрабатывать навыки программирования. Каждый урок посвящен конкретной тематике.
В регионе также проходят и открытые уроки. Например, 14 сентября в таком формате урок состоится в Одинцовском лицее № 10Ирина Каклюгина.
Занятия проводят в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Подробности можно найти на сайте урокцифры.рф.