Проект «Урок цифры» возобновляют в Подмосковье. Это поможет школьникам лучше понять самые современные технологии. Занятия станут проводить для ребят из всех классов.

В сентябре «уроки цифры» посетят около 500 тысяч школьников. Они учатся более чем в тысяче учреждений. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В этом месяце урок посвятят искусственному интеллекту. Ребята изучат алгоритмы, взяв за основу беспилотный автомобиль.

Это уникальная возможность. Уверена, что цикл тематических уроков будет полезен ребятам Ирина Каклюгина.

По ее словам, он позволит «лучше ориентироваться в цифровом пространстве».

Сам проект — это цикл занятий по информатике с практической частью. Она помогает отрабатывать навыки программирования. Каждый урок посвящен конкретной тематике.

В регионе также проходят и открытые уроки. Например, 14 сентября в таком формате урок состоится в Одинцовском лицее № 10 Ирина Каклюгина.

Занятия проводят в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Подробности можно найти на сайте урокцифры.рф.