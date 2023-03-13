Подмосковье 13 марта 2023, 14:57 Школьники из Воскресенска победили на региональном этапе всероссийского конкурса экологического рисунка

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Трое школьниц из Воскресенска стали призерами регионального этапа всероссийского конкурса экологического рисунка. Конкурс проходил по 10 номинациям среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Московской области.

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Участие в региональном этапе конкурса принимали 14 юных жителей округа, чьи работы прошли отбор на муниципальной этапе в Воскресенске.

Оргкомитет конкурса назвал лучшими три работы из Воскресенска.

Второе место в возрастной группе 15-18 лет заняла ученица школы № 99 Анна Грибанова. Третьей в возрастной группе 10-14 лет стала Ксения Козлова из гимназии № 1. Также третье место в возрастной группе семь-девять лет получила Валерия Чучуева, ученица школы «Наши традиции».

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