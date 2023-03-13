13 марта 2023, 14:57
Школьники из Воскресенска победили на региональном этапе всероссийского конкурса экологического рисунка
Трое школьниц из Воскресенска стали призерами регионального этапа всероссийского конкурса экологического рисунка. Конкурс проходил по 10 номинациям среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Московской области.
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Участие в региональном этапе конкурса принимали 14 юных жителей округа, чьи работы прошли отбор на муниципальной этапе в Воскресенске.
Оргкомитет конкурса назвал лучшими три работы из Воскресенска.
Второе место в возрастной группе 15-18 лет заняла ученица школы № 99 Анна Грибанова. Третьей в возрастной группе 10-14 лет стала Ксения Козлова из гимназии № 1. Также третье место в возрастной группе семь-девять лет получила Валерия Чучуева, ученица школы «Наши традиции».
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Школьники
Воскресенск
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