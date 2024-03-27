Подмосковье 27 марта 2024, 15:31 Школьники из Свердловской области почтили память Татищева в Солнечногорске Пресс-служба администрации города или района

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Ребята из города Алапаевска Свердловской области побывали в Солнечногорске на экскурсии. Они посетили памятные места, связанные с деятельностью историка и ученого Василия Татищева.

«Мы хотим, чтобы молодежь знала историю своего края, отечества, наших выдающихся личностей. Важны не даты, а что люди нам завещали. Татищев на столетия опередил свою эпоху. Дети должны знать, каким замечательным мэром он был, построил порядка 20 городов», — рассказала вице-президент Уральского землячества в Москве Ирина Куньшина.

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Татищев основал в Алапаевске словесную школу для обучения детей чтению и письму. Этот факт ребята открыли для себя при подготовке учебного проекта, а в Солнечногорске они смогли расширить свои представления об авторе «Истории Российской». Школьники прогулялись по усадьбе Болдино, где Татищев провел последние годы жизни, посетили место захоронения, возложили цветы.

«Поездка была очень интересной и оставила только положительные впечатления. Впервые было такое, что хотелось впитывать каждое слово», — сказал учащийся школы № 2 города Алапаевска Лев Глухих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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