Подмосковье 15 февраля 2023, 17:27 Школьники из Ступина разработали технологию улучшения качества цветопередачи OLED-экрана

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Школьники из Ступина доказали, что качество цветопередачи OLED-экрана можно улучшить в шесть раз, очистив от примесей всего один компонент в составе напыления. Разработка уже получила признание на конкурсе РАН «Школьная идея».

Сравнительный эксперимент провели старшеклассники Максим Коцур и Вадим Лысенков. Ребята сделали глубокую очистку платинового металлокомплекса с помощью вакуумной установки. Это один из девяти слоев, который напыляется на стекло, образовывая OLED-экран. В лаборатории РХТУ имени Менделеева ребята создали два прототипа экрана с помощью специального реактора: в одном был эмиссионный слой с «грязным» веществом, в другом — очищенный от примесей.

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«Покрытие экрана — этот своеобразный бутерброд из девяти различных по электрическим свойствам слоев. Мы очищали так называемый эмиссионный слой», — отметил Вадим.

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Он также пояснил, что слой состоит из металлокомплекса, в состав которого входит платина. От качества очистки этого слоя зависит яркость, контрастность и потребление энергии экрана. Эксперимент показал, что экран с очищенным платиновым металлокомплексом пропускает свет в шесть раз лучше и потребляет почти в 1,5 раза меньше электричества.

Результаты исследования были заявлены на конкурс РАН «Школьная идея», и работа стала дипломантом второй степени.

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