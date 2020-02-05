Школьники из Солнечногорска победили на международной олимпиаде по ментальной арифметике

На международной олимпиаде по ментальной арифметике в Минске «Хрустальный абакус» состязались более 150-ти детей из Беларуси, России, Казахстана и Киргизии. Всем участникам — от 4 до 14 лет. Два школьника из Солнечногорска стали чемпионами турнира.

Вове Колотилову нужно меньше минуты, чтобы решить в уме три примера и собрать кубик Рубика. Одаренный мальчик расставляет квадраты по цветам даже с закрытыми глазами.

Источник фото: телеканал «360»

Добиться таких результатов 10-летний Вова смог благодаря солнечногорской школе ментальной арифметики. Считает цифры без калькулятора больше 2-х лет. Уже дошел до четырехзначных. Признается: решить задачу на обычном уроке математики — раз плюнуть!

Источник фото: телеканал «360»

Щелкает задачи как орехи и 8-летний математик Вова Князев — может считать даже два примера одновременно. Любовь к цифрам у него с детства. С двух лет начал сам нажимать нужные кнопки на лифте. Вова отличается от своих сверстников в классе: быстрее всех решает примеры, легко справляется с трехзначными.

Источник фото: телеканал «360»

Оба мальчика недавно показали себя на международной олимпиаде по ментальной арифметике «Хрустальный абакус». Домой два Вовы вернулись суперчемпионами турнира.

Источник фото: телеканал «360»

Мы проверили способности школьников. Устроили интеллектуальную битву между калькулятором и нужной для мальчиков древней доской для вычислений в уме — абакусом. В итоге калькулятор проиграл.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас школьники начали готовиться к новым международным соревнованиям. Олимпиады пройдут в этом году в Дубае и Праге.