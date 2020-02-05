    05 февраля 2020, 09:31

    Школьники из Солнечногорска победили на международной олимпиаде по ментальной арифметике

    Анастасия Максимовских, Елена Любимова

    На международной олимпиаде по ментальной арифметике в Минске «Хрустальный абакус» состязались более 150-ти детей из Беларуси, России, Казахстана и Киргизии. Всем участникам — от 4 до 14 лет. Два школьника из Солнечногорска стали чемпионами турнира.
    Школьники из Солнечногорска победили на международной олимпиаде по ментальной арифметике

    Вове Колотилову нужно меньше минуты, чтобы решить в уме три примера и собрать кубик Рубика. Одаренный мальчик расставляет квадраты по цветам даже с закрытыми глазами.

    Школьники из Солнечногорска победили на международной олимпиаде по ментальной арифметике | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Добиться таких результатов 10-летний Вова смог благодаря солнечногорской школе ментальной арифметики. Считает цифры без калькулятора больше 2-х лет. Уже дошел до четырехзначных. Признается: решить задачу на обычном уроке математики — раз плюнуть!

    Школьники из Солнечногорска победили на международной олимпиаде по ментальной арифметике | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Щелкает задачи как орехи и 8-летний математик Вова Князев — может считать даже два примера одновременно. Любовь к цифрам у него с детства. С двух лет начал сам нажимать нужные кнопки на лифте. Вова отличается от своих сверстников в классе: быстрее всех решает примеры, легко справляется с трехзначными.

    Школьники из Солнечногорска победили на международной олимпиаде по ментальной арифметике | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Оба мальчика недавно показали себя на международной олимпиаде по ментальной арифметике «Хрустальный абакус». Домой два Вовы вернулись суперчемпионами турнира.

    Школьники из Солнечногорска победили на международной олимпиаде по ментальной арифметике | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Мы проверили способности школьников. Устроили интеллектуальную битву между калькулятором и нужной для мальчиков древней доской для вычислений в уме — абакусом. В итоге калькулятор проиграл.

    Школьники из Солнечногорска победили на международной олимпиаде по ментальной арифметике | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас школьники начали готовиться к новым международным соревнованиям. Олимпиады пройдут в этом году в Дубае и Праге.