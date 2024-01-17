Подмосковье 17 января 2024, 22:09 Школьники из Шатуры создали экокормушки в рамках акции «Покормите птиц» Мартыненко Михаил

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Ученики из группы продленного дня «Школы-интерната для детей с ОВЗ» проявили креативность и позаботились об окружающей природе. В рамках всероссийской акции «Покормите птиц» в Шатурской библиотеке они изготовили экокормушки из корок грейпфрута.

После изготовления экокормушек, школьники развесили их на улице и наполнили каждую кормом. Благодаря работе ребят, для птиц были созданы благоприятные условия.

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Заведующая отделом обслуживания Шатурской библиотеки Анна Каналина подчеркнула, что мероприятие помогло школьникам узнать много новой информации о птицах. Кроме того, ребята осознали важность предоставления естественных ресурсов для пернатых во время заморозков. Подобные активности помогают развить экологическое мышление у подрастающего поколения.

«Участие в акции „Покормите птиц“ помогает детям осознать, что каждый маленький шаг может привести к большим положительным изменениям для природы и животных», — указала Анна Каналина.

Подобные мастер-классы и лектории для детей и взрослых ежедневно проходят в библиотеках Шатуры.

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