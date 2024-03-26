Подмосковье 26 марта 2024, 13:28 Школьники из Шатуры побывали с экскурсией на железнодорожной станции Черусти

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Среди ребят черустинского корпуса второй рошальской школы есть те, чей маршрут до учебы и обратно каждый день проходит через ж/д пути. Железнодорожники подготовили для детей викторину и экскурсию, которые напомнили о правилах безопасного поведения.

«С начала года у нас произошло четыре случая травмирования людей подвижным составом, из них двое взрослых и двое несовершеннолетних. Основные причины происшествий — это личная неосторожность, невнимательность, использование наушников», — сообщила старший инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на ж/д станции Куровская Ольга Пономоренко.

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Подробную экскурсию для ребят провела начальник ж/д станции Черусти Валерия Тоистева. Она показала, как происходит контроль прибытия и отправления поездов, рассказала о маневровой работе. Шестиклассники узнали, что с помощью пульта можно перевести стрелки и составить маршрут поезда.

Пресс-служба администрации города или района

«Мне очень понравилась эта экскурсия, узнал много нового. Хочу, чтобы в будущем моя профессия была связана с железной дорогой», — поделился впечатлениями шестиклассник Михаил Сенцов.

В конце мероприятия школьникам раздали памятки по безопасности.

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