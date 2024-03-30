Подмосковье 30 марта 2024, 13:18 Школьники из Шатуры победили на региональном этапе чемпионата «Профессионалы» Администрация Шатура г.о.

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Школьники из городского округа Шатура одержали победу на региональном этапе чемпионата «Профессионалы». Теперь им они отправятся на всероссийский этап соревнований.

Восьмиклассник школы села Кривандино Кирилл Филин победил в состязаниях по производству мебели на чемпионате высоких технологий-2024 в Московской области. Второе место занял Денис Провоторов.

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К соревнованиям ребят готовил учитель технологии по имени А. А. Копейкин. Теперь молодым людям предстоит представить Московскую область на всероссийском этапе чемпионата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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