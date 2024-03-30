30 марта 2024, 13:18
Школьники из Шатуры победили на региональном этапе чемпионата «Профессионалы»
Школьники из городского округа Шатура одержали победу на региональном этапе чемпионата «Профессионалы». Теперь им они отправятся на всероссийский этап соревнований.
Восьмиклассник школы села Кривандино Кирилл Филин победил в состязаниях по производству мебели на чемпионате высоких технологий-2024 в Московской области. Второе место занял Денис Провоторов.
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К соревнованиям ребят готовил учитель технологии по имени А. А. Копейкин. Теперь молодым людям предстоит представить Московскую область на всероссийском этапе чемпионата.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школьники
Шатура
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