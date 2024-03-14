Подмосковье 14 марта 2024, 15:54 Школьники из Серпухова стали лидерами по сбору крышечек в рамках экологической акции Министерство ЖКХ Московской области

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Оператор по вывозу ТКО МСК-НТ принял более двух тысяч литров разноцветного пластика в рамках экологической акции «Добрые крышечки». Вторсырье собирали жители Серпухова, Чехова и Подольска. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Отмечается, что вес собранной партии составляет около 400 килограммов. Практически вся партия полностью собрана юными участниками акции — школьниками. Лидерами стали учащиеся образовательных учреждений в Серпухове. Свой вклад также внесли школьники и их родители в Подольске и Чехове.

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Крышечки отправят на переработку, а вырученные средства пойдут на помощь детям-сиротам с особенностями развития.

Напомним, что экологическая акция приобрела популярность в южном Подмосковье. Дополнительно, волонтеры, разделяя отходы и отправляя крышечки на переработку, также заботятся о природе родного края, проявляя свою гражданскую позицию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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