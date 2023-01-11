Подмосковье 11 января 2023, 18:57 Школьники из Серпухова собрали работающую по принципу домино машину Голдберга

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Ученики Серпуховской школы собрали машину Голдберга, которая выполняет простое действие чрезвычайно сложным путем. Устройство выполняет действия по принципу домино. Отмечается, что выражение «Машина Голдберга» иногда используется для ироничного обозначения любой излишне сложной системы.

Ребята собрали машину еще в 2021 году. В арсенале серпуховской команды школьников из 7, 8 и 9 классов есть и танцующий робот, который занял первое место на областном конкурсе. Также ученики печатают детали на 3D принтере и собирают из них различные механизмы.

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Школьники признались, что любовь к подобным занятиям им привил педагог дополнительного образования Евгений Харыбин. В будущем ребята хотят с помощью изобретений помогать людям.

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