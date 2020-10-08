Школьники из Серпухова подарили учительнице истории полет на воздушном шаре

Ученики школы № 9 в Серпухове в честь Дня учителя подарили преподавателю истории полет на воздушном шаре. Кристина Романова давно мечтала насладиться закатом прямо в небе.

Благодаря своим ученикам учительница впервые поднялась в небо, на высоту 500 метров.

«Мечта появилась после того, как я прокатилась на троллее над Мраморным каньоном в Карелии. <…> Это особенное удовольствие — с высоты птичьего полета любоваться желто-зелеными лесами и полями. В такие минуты не хочется ни о чем думать, а только наслаждаться видом», — вспоминает Романова.

Кристина Романова уже шесть лет преподает историю в школе № 9. После окончания университета девушка решила что-то поменять в жизни и переехала из Санкт-Петербурга в Подмосковье. По ее словам, Серпухов — город с удивительной историей, для нее как для учителя это идеальное место.

«Здесь свой уникальный ритм и атмосфера. И, конечно же, ни на кого не похожие ученики», — рассказала учительница.

Романова призналась, что в этом году ученики-одиннадцатиклассники очень веселые, из них энергия бьет ключом, поэтому с ними нужно быть на одной волне.

Быть на одной волне — это точно про их учителя истории, говорят школьники. Она к любому найдет подход. На ее уроках не только познавательно, но и нескучно.

«Смешные фразочки те же самые. Ну, моя самая любимая — это „вернемся к нашим баранам“. Это если у нас тема урока отошла и нам надо вернуться к той, которую мы изучаем», — рассказал ученик Алексей Якименко.

Хотя выпускные экзамены еще не скоро, каждый из учеников уже загадал желание — сдать на отлично, чтобы потом поступить в институт и стать тем, кем мечтает. Недооценить роль учителя в этой цепочке трудно.